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半年狂刷數百萬！盜刷集團全台竄 小黃外送都受害

聯合報 / 記者李隆揆／台北即時報導

32歲陳姓男子夥同5名共犯組成信用盜刷集團，藉不法集團提供的信用卡資料，在各電商平台向買家刷卡購買流行3C商品，再以7折以下價格轉賣牟利，導致無數賣家、電商、支付商大失血，就連外送、計程車也受害，總被害財損達數百萬元；台北市警方經數月蒐證，近期順利將該集團一舉破獲，詢後依法送辦，並持續清查其餘被害人及餘黨。

警方調查，該集團透過管道獲得信用卡資料等，在各大拍賣網站、電商平台上，向多名賣家線上刷卡購買大量智慧型手機、新型3C產品，得手後再以原價7折以下價格，低價轉賣給不知情民眾，藉以從中牟利。

該集團為躲避電商平台內部稽查，專門鎖定5000元以下商品收購；另為躲避警方查緝，時常轉移窩藏處，流竄全台，也因此頻繁搭乘計程車移動，並利用外送平台訂購餐飲，就連程車費、外送費都用盜刷信用卡方式支付，致使買家、電商、支付商、計程車業者、外送業者全員受害。

因單筆損失金額不高，許多被害人接獲銀行通知後，才驚覺交易形成呆帳，只好認賠自行吸收，該不法集團更是利用被害者這樣的心態，變本加厲四處犯案，不出半年總被害財損已達數百萬元。

警方經數月蒐證，分別於今年5月、7月執行搜索，一舉將陳等6人全數緝捕到案；陳嫌供稱，作案用心用卡資料（卡號、安全碼、有效期限等）皆是以一組200至500元價格，向中國盜刷集團買來的，集團運作約半年之久。

其中，30歲的蘇姓共犯是警政署「緝狐專案」列管的詐欺逃犯。2015年，蘇男等33人搭機前往馬來西亞設置電信詐欺機房，以「猜猜我是誰」「假檢警」等常見詐騙手法行騙國人，得手近60萬元，桃園地院判處1年3個月至2年徒刑，蘇男卻從此神隱，遭通緝在案，潛逃多年後終於落網。

警方表示，全案詢後依詐欺、偽造文書、組織犯罪條例等罪嫌移送台北地檢署偵辦，後續將持續清查相關被害人及幕後餘黨。呼籲民眾使用信用卡網路刷卡應提高警覺，確認刷卡網址是否為釣魚網站，民眾如遇此詐騙或遭盜刷狀況應先撥打165反詐騙專線確認，並即時聯絡發卡銀行進行停卡及止付，切勿因一時貪小便宜而因小失大，更造成經濟上無法彌補的損失。

警方查扣作案用手機、筆電、信用卡資料等證物。記者李隆揆／翻攝
警方查扣作案用手機、筆電、信用卡資料等證物。記者李隆揆／翻攝
台北市警方經數月蒐證，近期順利將該集團一舉破獲，詢後依法送辦。記者李隆揆／翻攝
台北市警方經數月蒐證，近期順利將該集團一舉破獲，詢後依法送辦。記者李隆揆／翻攝

電商 信用 盜刷

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