女子2.5萬伏特高壓觸電倒臥彰化火車站 全身90％燒燙傷

彰化火車站今天清晨6時33分左右，發現在一股月台有民眾觸電倒臥月台遮雨棚上，立即通知救護人員送醫救治，有網友目擊是有人疑似自己爬上遮雨棚，被高壓電觸電，現場都是煙，警方目前調查民眾自行爬上遮雨棚的動機。

今天清晨一名女子被發現躺在台鐵彰化火車站月台遮雨棚上，彰化站人員先將一、二股斷電後，通知119將該民眾送醫救治，經一、二股斷電封鎖，並由電力段檢查電車線均正常，鐵路警察在6點52已到達現場處理，7點起一、二股恢復正常行車，包括2003、2101、2503、371、2103、2514等車次，都受到影響。

彰化站長李兆平說，該處高壓電高達2.5萬伏特，乾燥的天氣只要靠近1.5公尺就會感電，只要靠近就會觸電，相當危險，今年2月與2016年都曾發生鄉次觸電案件。