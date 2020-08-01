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馬公市婦人遭絞肉機夾傷 119急送醫

中央社 / 澎湖1日電

澎湖馬公一早發生69歲婦人遭絞肉機夾傷案，消防119將患者連同絞肉機一併送三總澎湖分院急救。經順利將絞肉機移除，傷患右手食指粉碎性骨折、中指開放性骨折，由醫院進行後續醫治。

澎湖縣政府消防局上午7時53分接獲報案，指馬公市光復路125號有婦人右手遭絞肉機夾住。派遣馬公分隊3車、7人前往救援，由小隊長吳信昌負責指揮。

勤務人員抵現場回報，69歲的蔡姓婦人右手部分手指遭絞肉機葉片夾住，為妥善處理患肢，勤務人員在8時5分將患者連同絞肉機一併送三總澎湖分院急診室。

到達醫院後，急診醫師先對傷患進行疼痛管理及生命徵象監測，勤務人員隨即配合院方，先將絞肉機馬達主機部分以軍刀鋸破壞移除，隨後將絞肉機送肉口葉片反轉，使手掌脫離送肉口。8時40分順利將絞肉機移除，傷患右手食指粉碎性骨折、中指開放性骨折，由醫院進行後續醫治處理。

澎湖 骨折 馬公

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