開電腦發現妻自拍裸照疑出軌 傳照給親家討拍反挨告

新北市何姓男子去年使用電腦以妻子帳號及密碼登入谷歌雲端硬碟，赫見妻子在自家臥室內自拍10張裸照，因夫妻二人近日感情不睦，懷疑離家不歸的妻子出軌，將裸照全部下載並以手機通訊軟體傳給親家祖母，想要親家祖母出面主持公道，反遭妻子提告。新北地檢署日前依無故取得他人電腦相關設備的電磁紀錄罪起訴。

起訴指出，何姓男子去年8月中在家中使用電腦時，因電腦曾自動記憶妻子谷歌帳戶的帳號及密碼，自行以此登入妻子谷歌帳戶的雲端硬碟，發現妻子在住家臥室內自拍10張私密裸照。

何男懷疑離家不歸的妻子有對婚姻不忠的出軌行為，將裸照全部下載並以手機通訊軟體傳給親家祖母。何男於警詢時辯稱，因懷疑妻子有外遇，才將妻子裸照下載並傳送給親家祖母，是希望祖母評評理，出面主持公道。