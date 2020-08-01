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開電腦發現妻自拍裸照疑出軌 傳照給親家討拍反挨告
新北市何姓男子去年使用電腦以妻子帳號及密碼登入谷歌雲端硬碟，赫見妻子在自家臥室內自拍10張裸照，因夫妻二人近日感情不睦，懷疑離家不歸的妻子出軌，將裸照全部下載並以手機通訊軟體傳給親家祖母，想要親家祖母出面主持公道，反遭妻子提告。新北地檢署日前依無故取得他人電腦相關設備的電磁紀錄罪起訴。
起訴指出，何姓男子去年8月中在家中使用電腦時，因電腦曾自動記憶妻子谷歌帳戶的帳號及密碼，自行以此登入妻子谷歌帳戶的雲端硬碟，發現妻子在住家臥室內自拍10張私密裸照。
何男懷疑離家不歸的妻子有對婚姻不忠的出軌行為，將裸照全部下載並以手機通訊軟體傳給親家祖母。何男於警詢時辯稱，因懷疑妻子有外遇，才將妻子裸照下載並傳送給親家祖母，是希望祖母評評理，出面主持公道。
何男妻子事後得知此事提告，新北地檢署日前依無故取得他人電腦相關設備的電磁紀錄罪起訴何男。
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