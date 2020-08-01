影／被害人匯出的錢 員警及時請銀行圈存起來

台中市民陳姓女子上了詐團的當，日前在便利超商依指示匯款，警方獲報趕到時，陳女已轉帳2萬9985元出去，第二次要轉帳2萬9985元時，被員警制止，才剛被警方阻止，警趕緊撥打165反詐騙專線，所幸陳女轉帳出去的金錢已被銀行圈存下來，之後可以拿回來，未落入詐騙集團手中。

詐騙集團利用民眾常上網路購物，訛其解除分期付款的方式過去不少人上當，警方也採取友善通報網的方式來阻止詐騙歪風，中市第五分局因此成功阻止民眾受到詐騙，並攔截已轉帳的款項，沒有落入詐騙集團的手中。

台中市警五分局四平派出所員警，7月28日21時巡邏，接獲北屯區崇德六路OK便利超商店員之通報，指出一名年輕女子在ATM前提領過久且一直在使用手機感覺行為異常。

四平所長藍忠明、警員陳俊傑警方接獲後立即前往，現場發現陳女 (23歲）正在邊講電話邊操作ATM，遂請陳女先行暫停操作，詢問緣由，陳女表示接獲網路購物設定分期支付，必須至ATM輸入指定數字才能解除分期付款，警方立即告知此為詐騙手法不要遵從對方指示操作。

但當時陳女已成功轉帳2萬9985元出去，第二次要轉帳2萬9985元時才剛被警方阻止，警方立即請陳女中斷詐騙電話，並趕緊撥打165反詐騙專線，立即圈存已轉出去的金錢還有挽回的機會。