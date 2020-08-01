警猝死傳勤務延誤就醫 高市保大：編排正常

高市警局保安大隊迅雷中隊小隊長李康偉前天就醫看診昨天卻猝死。警界傳出是因配合勤務延誤就醫。保大今天說明李男勤務編排情形，未因勤務無法看診，配合進一步調查死因。

51歲的李康偉今年3月自警衛中隊重新調回迅雷中隊任職，在隊上與同事互動良好，執勤認真。2006年曾在高雄左營街頭查獲在泰國涉殺人案遭國際刑警組織發布查緝潛逃來台的殺手「康姆」，傳出猝死不幸，員警都感到不捨。

據了解，李康偉近日值深夜勤務，因身體不適，30日到醫院檢查發現胰臟發炎且指數偏高，安排緊急住院治療卻在隔天清晨猝死。警界傳出因勤務延誤就醫。

高市警察局保大表示，依警政署規定，員警每日勤務時數，以8小時為原則，無法因應需求時，以10小時為度，或以週休2日、每週合計50小時以下勤務時數管制。

保大出示李康偉7月27日至8月2日這一週勤務編排時數說明，分別為7月27日12時、28日10時、29日12時、30日10時、31日8時，8月1、2日輪休，符合勤務規定。

另外，李康偉原訂7月31日做大腸鏡檢查，需於前一日進行灌腸，於7月7日即填送申請於7月30日、31日休假，排定準備進行大腸鏡檢查，並無外界所傳勤務時間無法配合看診的狀況。高市警察局表示，將配合進一步調查死因，並全力協助家屬處理後續事宜。