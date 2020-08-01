中市警與中國醫藥大學簽訂「維護校園安全支援約定書」

台中市警二分局應中國醫藥大學邀請，參與中國醫藥大學昨天召開的「校園安全災害防救與交通安全委員會」聯繫會議，並與中國醫交換簽訂的「維護校園安全支援約定書」，共同促進校園安全，以保障學校與師生的生命、身體及財產安全。

二分局長期以來都相當重視學校的安全議題，這次會議由副分局長林志勇率領分局治交安主管出席，希望藉由直接面對面的會談方式，聽取學校對於治安及交通等警政工作之需求與意見反映，進而謀求精進改善。

副分局長林志勇在會議中提到與中國醫藥大學長期以來建立了一套良好有默契的互動模式，雙方在治交安及醫療上互相幫忙與協助，對此，中國醫大副校長洪明奇亦期許雙方能持續合作愉快。

因現行中國醫大的規劃是校區與院區相連，病患及家屬或外來人士經常出沒於校園周遭或進入校園，基於尊重校園自主及自治之精神，警方雖不會主動進入校園，但針對維護校園安全部分，二分局在學校周圍學生常出入之場所設置許多巡邏箱，協助校區周邊安全查察。

警方針對醫院周圍違停情勢也會多加注意，如遇校園安全事件，也可透過與校方建立的「校園安全聯繫群組」通報聯繫；在校園安全預防上也與學校合作辦理治交安宣導，及提供住宅防竊諮詢服務，預防與偵查並重。