中市南門里治安會議獲好評 警民共創安居社區願景

台中市警三分局正義派出所為關懷社區居家安全，傾聽民眾聲音，強化民眾對社區治安的警覺性，昨在南區南門里活動中心舉行「社區治安會議」，民眾踴躍出席與會，熱心提供建言，讓警方能更加了解居民對治安和交通的需求及意見，並即時回應及說明，拉進警民的距離，共同建構安居的社區治安網絡。

正義派出所本月第二度於南門里舉行社區治安會議，此次出席民眾比前次更為踴躍，警民互動也更熱絡。會議中張竣詒所長先向與會民眾報告轄內治安狀況，並向民眾說明自109年1至6月臺中市全般刑案、詐欺、暴力犯罪、全般竊盜及槍擊案發生數皆是六都最低，掃黑、緝毒、打詐及肅槍等重點工作成績，亦為六都之冠。

另近期許多治安滿意度民調資料，中市在內政部警政署辦理之全國治安滿意度調查中，「居住社區之治安滿意度」更高達9成5，顯示中市治安領先六都且平穩進步，種種數據都再再應證中市警方對打擊犯罪之用心及努力，也希望在地民眾對於警方之努力能繼續給予肯定及支持。最後張所長再加以宣導酒後駕車防制、婦幼安全、交通安全以及犯罪預防等相關觀念，藉由里民們熱絡的提問傾聽民眾的聲音，了解民眾當前需求。

南門里邱鴻章里長邀請正義派出所與里民治安座談，顯示其對里民安全及社區居住環境高度重視，更以行動展現對警方的支持與協助。