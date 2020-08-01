快訊

女子2.5萬伏特高壓觸電倒臥彰化火車站 全身90％燒燙傷

中市南門里治安會議獲好評 警民共創安居社區願景

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

台中市警三分局正義派出所為關懷社區居家安全，傾聽民眾聲音，強化民眾對社區治安的警覺性，昨在南區南門里活動中心舉行「社區治安會議」，民眾踴躍出席與會，熱心提供建言，讓警方能更加了解居民對治安和交通的需求及意見，並即時回應及說明，拉進警民的距離，共同建構安居的社區治安網絡。

正義派出所本月第二度於南門里舉行社區治安會議，此次出席民眾比前次更為踴躍，警民互動也更熱絡。會議中張竣詒所長先向與會民眾報告轄內治安狀況，並向民眾說明自109年1至6月臺中市全般刑案、詐欺、暴力犯罪、全般竊盜及槍擊案發生數皆是六都最低，掃黑、緝毒、打詐及肅槍等重點工作成績，亦為六都之冠。

另近期許多治安滿意度民調資料，中市在內政部警政署辦理之全國治安滿意度調查中，「居住社區之治安滿意度」更高達9成5，顯示中市治安領先六都且平穩進步，種種數據都再再應證中市警方對打擊犯罪之用心及努力，也希望在地民眾對於警方之努力能繼續給予肯定及支持。最後張所長再加以宣導酒後駕車防制、婦幼安全、交通安全以及犯罪預防等相關觀念，藉由里民們熱絡的提問傾聽民眾的聲音，了解民眾當前需求。

南門里邱鴻章里長邀請正義派出所與里民治安座談，顯示其對里民安全及社區居住環境高度重視，更以行動展現對警方的支持與協助。

張所長表示，警力有限但民力無窮，治安維護總有警察力有未逮之處，有效的結合在地鄰里、社區、學校，運用義警、民防及里守望相助隊，甚至民間保全業者，提供建言及落實良善的通報網絡，協助警察全面打擊詐欺、竊盜及暴力犯罪，杜絕轄內犯罪根源，落實社區警政，共同打造讓民眾安心的居住環境。

台中市警三分局正義派出所為關懷社區居家安全，傾聽民眾聲音，強化民眾對社區治安的警覺性，昨在南區南門里活動中心舉行「社區治安會議」，共同建構安居的社區治安網絡。圖／警方提供
台中市警三分局正義派出所為關懷社區居家安全，傾聽民眾聲音，強化民眾對社區治安的警覺性，昨在南區南門里活動中心舉行「社區治安會議」，共同建構安居的社區治安網絡。圖／警方提供
台中市警三分局正義派出所為關懷社區居家安全，傾聽民眾聲音，強化民眾對社區治安的警覺性，昨在南區南門里活動中心舉行「社區治安會議」，共同建構安居的社區治安網絡。圖／警方提供
台中市警三分局正義派出所為關懷社區居家安全，傾聽民眾聲音，強化民眾對社區治安的警覺性，昨在南區南門里活動中心舉行「社區治安會議」，共同建構安居的社區治安網絡。圖／警方提供

警察 詐欺 竊盜

延伸閱讀

竹縣身障中心開幕 現場辦走秀

中市追加50億預算 經濟發展占一半

金山型男區長當麻豆 帶你騎YouBike輕鬆1日玩金山

新加坡添396人染新冠肺炎 累計確診破5萬2000例

相關新聞

女子2.5萬伏特高壓觸電倒臥彰化火車站 全身90%燒燙傷

彰化火車站今天清晨6時33分左右，發現在一股月台有民眾觸電倒臥月台遮雨棚上，立即通知救護人員送醫救治，有網友目擊是有人疑...

半年狂刷數百萬！盜刷集團全台竄 小黃外送都受害

32歲陳姓男子夥同5名共犯組成信用卡盜刷集團，藉不法集團提供的信用卡資料，在各電商平台向買家刷卡購買流行3C商品，再以7...

開電腦發現妻自拍裸照疑出軌 傳照給親家討拍反挨告

新北市何姓男子去年使用電腦以妻子帳號及密碼登入谷歌雲端硬碟，赫見妻子在自家臥室內自拍10張裸照，因夫妻二人近日感情不睦，...

影／被害人匯出的錢 員警及時請銀行圈存起來

台中市民陳姓女子上了詐團的當，日前在便利超商依指示匯款，警方獲報趕到時，陳女已轉帳2萬9985元出去，第二次要轉帳2萬9...

台東GAYA飯店10樓餐廳冒煙 幸飯店消防系統解除危機

台東市區GAYA潮飯店今早10樓餐廳廚房傳出火警，所幸自動灑水系統發揮功效，加上員工使用滅火器及時滅火，不到20分鐘解除...

影／吃消夜點菜起衝突 遷怒「瞄一眼」打傷在場2客人

台中市北區公園路一家宵夜店，今天凌晨發生點菜毆鬥案，李男等人點菜時，與業者發生爭執，並遷怒到店內兩名陳姓客人，涉嫌持塑膠...

「警察找管委會要查你」社區保全私下傳訊住戶涉瀆職

新北市擔任社區保全員的張姓男子今年發現警方行文社區管委會，要查問梁姓男子居住在社區的相關情事，張男因平日與梁男頗有交情，...

影／宜蘭金紙店清晨起火 母子驚醒逃生均嗆傷送醫

宜蘭市大福路1間金紙店，今天清晨4時許傳出火警，大量濃煙冒出，屋內母子兩人從睡夢中驚醒逃生，54歲陳姓婦人跑到連通隔鄰的...

影／通霄木材工廠凌晨大火 4消防分隊趕往灌救

苗栗縣通霄鎮內湖里一處廢棄木材工廠今天凌晨3點多發生火警，消防局據報派遣通霄、苑裡、西湖、銅鑼分隊人車趕往灌救，凌晨4點...

嘉義男子潑灑汽油燒傷自己 全身40%燒傷送醫急救中

嘉義黃姓男子昨晚11時許，因不明原因在嘉義市親水公園停車場，持汽油潑灑焚燒，造成自己頭、胸、腹、雙手約40％2至3度燒灼...

違停賓士突開門 女騎士慘遭公車輾斃

台北市中山區復興北路昨天下午發生死亡車禍，二十三歲吳姓女騎士撞上違停路邊，又剛好開門的賓士車，遭行駛而來的公車輾過，消防...

登山事故增多 迷途失聯最大宗

山林開放後，今年山域事故頻傳！南投前天傳出山域迷途失溫，登山客在畢祿山獨攀待救，這已是近1個月以來第10起山域事故；台中...

熱門新聞

檢調大動作搜索多名國會立委辦公室 疑查扣大批現金

賓士車突開門！北市女騎士閃不開撞倒地 遭公車輾壓濺血命危

檢調大舉查辦6立委涉貪 關鍵人物郭克銘扮白手套

影／高雄3車6名黑衣人當街虐打強擄1男1女 地點就在警局旁

陳唐山為SOGO仗義執言十幾年 今因收賄遭到搜索

影／驚！台中市議員全家鉛中毒 中醫師依醫療法法辦

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。