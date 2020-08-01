影／吃消夜點菜起衝突 遷怒「瞄一眼」打傷在場2客人
台中市北區公園路一家宵夜店，今天凌晨發生點菜毆鬥案，李男等人點菜時，與業者發生爭執，並遷怒到店內兩名陳姓客人，涉嫌持塑膠椅朝兩陳猛砸，致被害人頭破血流，經民眾報案，警方迅速趕到現場，將李男等人帶回派出所處理，將依妨害秩序、傷害等罪，移送台中地檢署偵辦。
台中市警一分局員警今天凌晨零時43分，接獲民眾報案，指出公園路一家宵夜店有糾紛，經員警趕到現場，查出李男（28歲）與張姓女友（24歲）與友人約在宵夜店聚餐。
李男點餐時與業者起爭執，他向店家咆哮後，不滿店內的陳姓客人(38歲) 、陳姓(36歲)瞄一眼，竟遷怒兩陳，雙方爭吵後進而衍生肢體衝突，李涉嫌拿起塑膠椅砸傷2人，致其中1人頭部受傷，另1人手部受傷。
適李男的3名友人到場後，見狀上前勸架。員警到場後，立即通報119將兩名陳姓民眾送醫救治，送醫後無大礙，其餘人均帶返所，依刑法妨害秩序罪及傷害罪，移送台中地檢署偵辦。
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