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「警察找管委會要查你」社區保全私下傳訊住戶涉瀆職
新北市擔任社區保全員的張姓男子今年發現警方行文社區管委會，要查問梁姓男子居住在社區的相關情事，張男因平日與梁男頗有交情，以手機將公文拍照並傳送給梁男，讓梁男早一步進行脫產。新北地檢署日前依瀆職罪起訴張男。
起訴指出，在新北市新莊擔任社區保全員的張姓男子因平日與社區住戶梁姓男子熟識，今年1月初看到台北市警局行文到社區，要了解梁男是否居住在社區，同年2月中又發現警察持公文找管委會，要調閱社區內監視器畫面。
張男基於平日與梁男交好，私自以手機將警方行文給管委會的公文拍照後，透過手機通訊軟體傳送給梁男，原來梁男因涉詐欺案件，遭警方追查，梁男經張男傳訊得知有警方登門查訪，隨即將名下財產及手機和SIM卡丟棄，意圖規避遭檢警追徵其犯罪所得及相關詐欺證據。
新北地檢署認為張男雖傳訊告知梁男有警方上門來查問，並無涉入梁男詐欺犯行，難認有非公務員洩漏國防以外之秘密罪的行為，日前依瀆罪起訴張男，梁男涉及詐欺案部分，已另案偵辦中。
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