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影／宜蘭金紙店清晨起火 母子驚醒逃生均嗆傷送醫
宜蘭市大福路1間金紙店，今天清晨4時許傳出火警，大量濃煙冒出，屋內母子兩人從睡夢中驚醒逃生，54歲陳姓婦人跑到連通隔鄰的3樓自行脫困，21歲諶姓男子跑到2樓雨遮，由消防人員救出，2人均輕微嗆聲，送醫沒有生命危險。
宜蘭縣消防局今天清晨4時18分接獲通報，指大福路2段發生住宅火警，有人受困。宜蘭、壯圍、員山、特種及礁溪消防分隊出動13車、25名消防人員4時26分趕抵現場，發現是1棟3層樓建物，1、2樓為水泥建物，3樓是鐵皮加蓋，其中1樓是金紙店，屋內有母子兩人住在2樓臥室。
現場火勢猛烈，屋內布滿濃煙，消防人員立即布線水搶救，約4時34分左右，54歲陳姓婦人逃到3樓後，爬到隔鄰，由鄰居開門讓她自行脫困，無明顯外傷，但臉部燻黑輕微嗆傷，意識清楚，由員山91救護車送往陽大附醫做預防性檢查。
消防人員也從地面架設雙節梯，4時46分將在2樓雨遮的21歲諶姓男子救出，他沒有明顯外傷，但輕微嗆傷，與他的母親一樣都送往陽明醫院救治，火勢在5時7分撲滅。消防人員正調查起火原因。
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