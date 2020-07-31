新北員警陳屍住處 疑心血管疾病猝死

新北市海山警分局江翠派出所巡佐陳佳欽今晚被友人發現陳屍住處房間床上，據了解，陳員患有心血管慢性疾病，初步研判疑因心血管疾病突發死亡，詳細死因將於明天報請檢察官及法醫相驗。

新北市邱姓男子今天晚上6時30分前往土城區金城路3段找陳佳欽（51歲），因敲門無人回應，打110報案並請鎖匠開片門後，發現陳員躺在臥室床上，已無呼吸心跳。

邱男表示，昨今天中午原本與陳員相約見面，但陳員未準時現身，之後曾多次撥打陳員電話均無人接聽，擔心發生意外，於晚上上門察看，沒想到竟已天人永隔。據了解，警專六期的陳員，離婚後目前一人獨居在土城區金城路3段。