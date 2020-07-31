瑪陵坑溪遭丟吐司綿延300公尺發臭 男稱給人餵魚遭開罰

基隆市60多歲余姓男子連續多日開車到七堵瑪陵坑溪丟棄吐司皮，因為泡水都發臭，臭到魚都不吃，附近民眾發現後向里長通報，警方到場處理，下午余姓男子到案，供稱是放置岸邊要給人餵魚吃，市府環保局將依違反廢棄物清理法開罰，可處1200到6千元。

市警察局第三分局瑪陵派出所今天上午接獲瑪西里里長陳美雲報案，七堵區大華三路焦炭窯往下游約100公尺處之瑪陵坑溪上有大批發臭的吐司麵包皮，嚴重影響環境生態。該溪流是市府公告封溪保育溪流，大批吐司綿延300多公尺，一靠近就聞到臭味。

所長張文得獲報後趕赴現場，發現溪上飄有不少麵包皮，隨即聯繫環保局人員到場，並由巡守隊協助清理，最後清出共8大袋的量。警方調閱周邊監視器，過濾涉案汽車，下午4點多通知63歲余姓男子到案說明。

余男說，這些是早餐店的吐司去皮，他有拿2大袋來丟在溪邊的岸上，是放在那裡要給人餵魚，不知為何會流到溪裡，附近民眾說，余男也在在山上種菜，會撿吐司堆置在種菜的土裡當成肥料。