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中寮女子遭電話ATM詐騙 幸遇上籤、福星員警擋下損失
中寮陳姓女子日前手持行動電話，夜間邊講電話邊操作郵局ATM提款機，巧遇綽號上籤、福星的兩名分駐所警員，察覺有異而上前詢問，發現陳女正與詐騙集團通話中，即時勸阻停止操作ATM匯款動作，才未遭詐騙得手，得以保住辛苦錢2萬元。
中寮分駐所所長巡官陳尚謙（綽號上籤）、警員張福興（綽號福星）日前夜間執行巡邏勤務時，發現中寮郵局ATM提款機前，有一名陳姓女子手持行動電話並操作ATM提款機，員警上前詢問，才發現陳女正接獲088643開頭的電話，與一名男子自稱郵局人員通話中。
該名男子聲稱陳女在網路上購物商品時，系統誤植為20筆分期付款，要求陳女至ATM取消設定，不然每個月定期會從其帳戶扣款，陳女不疑有詐，就依照指示到中寮郵局操作取消動作，所幸操作到一半時幸遇到「上籤、福星」兩位員警巡邏即時阻止，得以保住2萬元的金錢損失。
草屯分局指出，近來民眾常接獲來歷不明的電話，謊稱是檢、警、調或是金融機構，但各項說詞最終就是要求本人至ATM提款機操作程序，或是要求購買遊戲點數，一般都是詐騙集團所為，呼籲民眾立即打110或165反詐騙專線與警方聯繫，避免成為詐騙集團的受害者。
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