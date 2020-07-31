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曾逮捕國際殺手 高市保大小隊長因胰臟炎病故

聯合報 / 記者林保光／高雄即時報導

高雄市警局保安大隊迅雷中隊小隊長李康偉多年前曾患胰臟炎，近日值深夜勤，身體不適，昨天到醫院檢查，竟發現胰臟炎復發，指數暴增，緊急住院治療，不料今天清晨病故。他10多年前值勤曾遭歹徒砍傷，而且查捕過流落高雄街頭的泰國殺手，因急症死亡，令同事感到婉惜。

51歲的李康偉在2003年9月，是高雄市警保大特勤中隊員，夜裡與同事騎機車，執行便衣防搶勤務，在高雄市三民區建國二路與自立路口，獲通報有人偷機車，他趕到現已拆除的自立陸橋下，發現2男子正推機車，與同事上前攔捕，遭其中1歹徒持開山刀砍傷左臂，送醫後獲救。

2006年6月，李康偉任職高雄市警保大迅雷中隊，凌晨與同事巡邏，經過高雄市左營區博愛四路與重愛路口，發現1名泰國籍男子逗流公園內，上前盤查，因這名泰籍男子筆手畫腳，稱肚子餓，李康偉等人將他帶回隊部，透過通譯得悉，他在泰國涉殺人案才潛逃來台，打工度日。警方一查，竟發現他是國際刑警組織發布查緝的殺手康姆。

李康偉幾年前改調交通大隊，再請調保大衛中隊，3月7日重返迅雷中隊，重新適應深夜執勤，不料，昨天覺得有腹脹、腹痛等症狀，昨天到醫院檢查，便打電話回隊部，說要住院，得請上10多天假，不料，今天清晨因胰臟炎指數飆高死亡。

曾逮獲國際殺手的高雄市警保安大隊小隊長李康偉今天因急症病故。記者林保光／攝影
曾逮獲國際殺手的高雄市警保安大隊小隊長李康偉今天因急症病故。記者林保光／攝影

高雄市 泰國

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