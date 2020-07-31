影／高雄街頭驚傳擄人「私刑報復」 警局長：零容忍

高雄市漢神巨蛋旁街頭昨天驚傳砍人案，意外牽扯出案外案。涉嫌行刺的陳女今凌晨在男友陪同下，主動到左營分局投案，沒想到才錄製完筆錄、離開警局不遠，兩人突遭3車包抄夾擊，黑衣人揮鋁棒暴打陳女男友，將他強塞入後車箱，另將陳女押上另輛車，呼嘯駛離現場。遭押的男女陸續被丟包，無大礙，警方逮回4嫌，還在擴大追緝中。

高雄市警察局長劉柏良今天下午特趕來主持破案記者會，率刑事局南打大隊長劉博升、左營分局長陳世煌、左營偵查隊長林士元等說明破案細節。劉柏良表示，今天上午9點57分接獲報案，立即通知快打部隊攔截圍捕，2小時內逮獲1車3嫌，隨後又陸續逮回2車1嫌；遭押走的男女在6小時內獲救。

劉柏良表示，據初步調查，全案起因「私刑報復」，懷疑後續案情另涉教唆犯罪，成立專案小組追查幕後勢力，持續追捕還沒到案的犯嫌，待所有犯嫌歸案，擬建請檢察官聲押，並依刑法修正150條加重追究涉嫌人責任，全力展現警察執法決心。

劉柏良強調，對於公共場所聚眾施暴一事，警局零容忍，將依修正過的刑法150條加重追究涉嫌人責任及幕後參與的暗黑勢力，執法機關絕不容忍；發生案件，警察一定在第一時間打擊犯罪，呼籲社會大眾沉住氣，否則衍生治安事件恐會影響社會安定。

然而，日前行政院長蘇貞昌才大動作撤換高雄警察局長李永癸，如今街頭又傳暴力事件，媒體關心，劉柏良有無接獲院長關心電話或指示，他表示，「地區治安狀況，地區一定要負責」，都有循勤務系統向上反映，盡地區應盡之責。