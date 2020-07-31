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影／當街「私刑報復」強擄1男1女 人質雙雙被丟包獲救
高雄市漢神巨蛋旁街頭昨天驚傳砍人案，意外牽扯出案外案。涉嫌行刺的陳女今凌晨在男友陪同下，主動到左營分局投案，沒想到才錄製完筆錄、離開警局不遠，兩人突遭3車包抄夾擊，黑衣人揮鋁棒暴打陳女男友，將他強塞入後車箱，另將陳女押上另輛車，呼嘯駛離現場。遭押的男女陸續被丟包，無大礙，警方逮回4嫌，還在擴大追緝中。
文自、曾子路口今天上午10點左右驚傳當街擄人案，警方火速啟動攔截圍捕，12點25分先在梓官蚵仔寮攔下1車、逮捕3名男嫌，另接獲岡山秀傳醫院通報，遭押的男人質被丟包醫院門口，全身多處刀傷、撕裂傷，幸好並未危及生命，其他涉案人車仍在逃。
警方力求確保遭押的陳女平安，持續循線擴大追車，在彌陀一處靈骨塔附近找到另輛涉案黑色轎車，但車內空無一人，犯嫌還在竄逃。專案小組又接獲通報，在中都濕地公園找到陳女，陳女沒有明顯外傷，無大礙。不久後，警方又在華夏路口逮獲1輛白色奧迪、1名男嫌。
高雄市警察局長劉柏良今天下午特趕來主持破案記者會，率刑事局南打大隊長劉博升、左營分局長陳世煌、左營偵查隊長林士元等說明破案細節。劉柏良說，對於公共場所聚眾施暴一事，警局零容忍，將依修正過的刑法150條加重追究涉嫌人責任及幕後參與的暗黑勢力，執法機關絕不容忍。
據了解，今天這起當街擄人案是昨天刺殺案衍生出的私刑報復，疑是昨天遇刺的蕭女送醫後，親友聚集榮總急診室「關心」，大批「黑衣人」徘徊急診室前；疑是蕭女胞兄想出口氣，才撂人當街強行擄走行刺的陳女及其男友。
據悉，陳女、蕭女為了共同好友私事鬧不愉快，兩人昨天相約新榮街談判，卻一言不合，陳女亂揮利刃，刺傷蕭上臂、腿部各一刀，隨後搭乘男友座車離去。警方今天才依殺人未遂、傷害等罪嫌將她函送法辦，沒想到衍生案外案。
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