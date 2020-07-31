「砍李眉蓁獲優良市民」發酵 競總報警喊揪幕後鍵盤手

高雄市昨天發生街頭刺殺社會案件，沒想到演變成政治口水。高雄市長補選在即，網友揚言「砍李眉蓁比砍情敵好多了吧，還能領優良市民獎狀呢」；國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁競總嚴聲譴責留言網友，發言人呂謦煒今天下午赴文自派出所報案。

網友公開發言，「砍李眉蓁比砍情敵好多了吧，還能領優良市民獎狀呢」，另有網友答腔附和，「沒砍死，沒事，就算砍死，也沒什麼事」，挑起政治敏感神經。

呂謦煒表示，李眉蓁正努力準備明天市政發表會，由競辦代表候選人報警。呂謦煒說，恐嚇留言相當惡質，已完全脫離選舉初衷，不僅涉及刑法恐嚇，也非言論自由保障範籌，必須嚴聲譴責負面選戰打法。

呂謦煒指出，高雄近來發生多起社會案件，行政院長蘇貞昌前陣子才剛撤換高雄市警察局長，現在連市長補選候選人都收到「死亡威脅」，「高雄市治安不能因代理市長主政就打折，也不能因事涉選舉而縱容」，強調絕不姑息惡質作法。