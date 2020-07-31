台大醫院旁路樹倒塌 砸中2計程車所幸無人傷

台北市消防局今午1時許獲報，位於中正區中山南路7號、台大醫院東址門口旁的一棵路樹因故倒塌，當場砸中2輛正在排班候客的計程車，所幸現場無人受傷，車內人員也順利脫困，目前已交由台大醫院處理後續。

據悉，倒塌的路樹正處台大醫院門口旁的人行道上，鄰近入院車道，今天下午1時許疑似受風吹影響，突然朝路面倒塌；因樹長約9公尺，直接砸中2輛正在排班候客的計程車，也影響中山南路南往北方向外側慢車道車輛行進，所幸現場無人受傷，車內人員也順利脫困。