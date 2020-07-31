快訊

陳唐山為SOGO仗義執言十幾年 今因收賄遭到搜索

前中市議長張宏年全家鉛中毒 中醫師遭函送

中央社 / 台中31日電

前台中市議長張宏年一家4口鉛中毒住院，台中市衛生局昨天下午前往中藥診所稽查，搜集相關物件，今天將中醫師依照違反醫療法函送法辦，檢驗報告下週三出爐。

前台中市議長張宏年一家4口因鉛中毒住院，後來檢驗出張家人服用的中藥粉含鉛量超標，衛生局上週啟動專案調查，昨天下午前往該診所稽查，搜集相關物件後，今天依照醫療法將中醫師函送法辦。

接受1個月治療的台中市議員張彥彤出院後，今天出面接受媒體採訪，他指出，爸媽、姐姐現仍住院治療中，其中父親在血液中驗出含鉛量超過300微克，較正常值10高出許多，連主治醫生也驚呼沒看到過這麼高的指數。

張彥彤表示，「只在課本中看到鉛中毒，沒想到會發生在自己身上」，他說，家人服用中藥養生已有一陣子，1個月前他出現莫名腹痛，「肚子就像裝了一顆保齡球」，漲到吃不下東西，還伴隨嘔吐感，就醫檢查發現多重器官發炎，進行各式檢查就連愛滋病都檢驗，但檢測數值都正常，最後在血液中發現重金屬的含量超標。

治療期間，張彥彤暴瘦了9公斤，抽了10多年的菸都戒了，他說，鉛中毒的過程真的很難受，出院後他請家人也接受檢查，赫然發現媽媽、姐姐都中毒，又以父親鉛中毒含量最高。

張彥彤將家中平常所用的餐具、飲用水、穀物等，還有外敷內用的保養品、養生藥品等，全數送台中市衛生局檢驗，他說，90多歲的外婆因常來訪，所食所用也和家人一樣，現在也正進行相關檢查。

他指出，父親張宏年6年前脊椎開刀後就開始養生，1年多前，出現貧血、四肢無力的症狀，起初以為是術後症狀，此次入院接受治療，日前他前往探視，父親指稱「精神好了不少，手腳也比較有力」，當張宏年得知罹患了鉛中毒，氣到大罵三字經。

目前張彥彤仍須接受排毒治療，他表示，後續他和家人都得接受檢驗，才能知道是否會留下永久性的傷害，待化驗結果出爐，確診鉛中毒的來源，他一定會提告。

台中市衛生局表示，化驗報告預計下週三出爐，上週已啟動專案調查，昨日前往診所稽查，今天依違反醫療法函送診所的中醫師。

中毒 中醫

延伸閱讀

影／驚！台中市議員全家鉛中毒 中醫師依醫療法法辦

中市警 「安城專案」臨檢酒店 強力淨化城市犯罪因子

張彥彤「全家鉛中毒住院」 中市衛生局調查

台中議員全家鉛中毒！衛生局查中醫診所化驗藥材

相關新聞

賓士車突開門！北市女騎士閃不開撞倒地 遭公車輾壓濺血命危

一名三十多歲女騎士今天下午兩點多行經台北市中山區復興北路，遭前方黑色賓士突開車門，閃避不及撞倒在地，此時左側一輛公車經過...

「砍李眉蓁獲優良市民」發酵 競總報警喊揪幕後鍵盤手

高雄市昨天發生街頭刺殺社會案件，沒想到演變成政治口水。高雄市長補選在即，網友揚言「砍李眉蓁比砍情敵好多了吧，還能領優良市...

破解賭博網站保證贏？男國中生暑假網交「姐姐」被騙錢

劉姓、李姓男子分別在新北市社區大樓設詐騙機房，使用帥哥美女照上網交友，慫恿投資賭博網站，收錢斷絕聯繫，年紀最小被害人才就...

影／張彥彤全家鉛中毒 父親張宏年中毒指數367全家最高

台中市議員張彥彤昨天驚傳「全家鉛中毒住院」，自己多重器官發炎一度準備發病危通知。他今天中午出面受訪表示，全家四人都有鉛中...

電動機車撞上違停貨車 機車上一對姊妹花1死1傷

嘉義縣中埔鄉中山路中午發生電動機車撞上違規停放貨車的車禍，騎電動機車一對姊妹花，16歲李姓姊姊傷重不治，12歲妹妹輕傷，...

畢祿山迷途失溫山友被救回 消防局：近一個月第10起

南投又傳出山域迷途失溫意外，仁愛消防分隊昨天處理畢祿山獨攀待救，由鄰近單位太魯閣國家公園管理處及太警隊協助，順利尋獲困在...

影／驚！台中市議員全家鉛中毒 中醫師依醫療法法辦

台中市議員張彥彤一家人，包括他和雙親、姐姐都鉛中毒就醫。台中市衛生局今天說，經啟動專案調查發現，張家平時有看中醫、吃藥材...

2公車松山機場前互撞 撞擊力大4乘客摔倒送醫

兩輛三重客運今天早上在台北市松山機場前相撞，兩司機都姓林，年紀分別為49、50，僅差一歲，據警方調查，兩人都要左轉，撞擊...

鐵道迷手機拍滿火車照卻丟小黃 細心女警半小時找回

李姓男子是鐵道迷，昨天下午他和友人一起到暖暖火車站附近拍火車，拍了很多滿意的作品，沒想到搭計程車到七堵火車站時，不小心把...

不辦了！「送肉粽」路線曝光引居民恐慌 喪家緊急喊卡

「送肉粽」是彰化沿海數百年來的習俗，近年也流傳到台中山線地區，台中市神岡區一戶喪家將於8月6日晚間9點進行「送肉粽」儀式...

怕燒起來…投訴鐵道油漬卻沒人理 基隆站：誤會了 沒影響

有民眾到台鐵基隆火車站搭車時，看到鐵道上有整片油漬，向台鐵人員反應，但不滿站務人員不重視，因此到爆料公社貼文，不過，有專...

松山機場門口車禍 三重客運公車互撞4人傷

台北市松山區松山機場前今天早上10點多發生車禍，現場兩輛三重客運公車相撞，警方初步了解兩男兩女共四人輕傷，無重大傷亡，警...

熱門新聞

檢調大動作搜索多名國會立委辦公室 疑查扣大批現金

出版界爆商業間諜 翰林前經理聲押禁見

翰林出版社爆商業間諜 調查局搜索約談三人

生人迴避！台中神岡婦人自縊 8月6日晚間「送肉粽」

桃園青塘園遊客中心水池驚見男性浮屍！年約35身分不詳

影／驚！台中市議員全家鉛中毒 中醫師依醫療法法辦

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。