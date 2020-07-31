前中市議長張宏年全家鉛中毒 中醫師遭函送

前台中市議長張宏年一家4口鉛中毒住院，台中市衛生局昨天下午前往中藥診所稽查，搜集相關物件，今天將中醫師依照違反醫療法函送法辦，檢驗報告下週三出爐。

前台中市議長張宏年一家4口因鉛中毒住院，後來檢驗出張家人服用的中藥粉含鉛量超標，衛生局上週啟動專案調查，昨天下午前往該診所稽查，搜集相關物件後，今天依照醫療法將中醫師函送法辦。

接受1個月治療的台中市議員張彥彤出院後，今天出面接受媒體採訪，他指出，爸媽、姐姐現仍住院治療中，其中父親在血液中驗出含鉛量超過300微克，較正常值10高出許多，連主治醫生也驚呼沒看到過這麼高的指數。

張彥彤表示，「只在課本中看到鉛中毒，沒想到會發生在自己身上」，他說，家人服用中藥養生已有一陣子，1個月前他出現莫名腹痛，「肚子就像裝了一顆保齡球」，漲到吃不下東西，還伴隨嘔吐感，就醫檢查發現多重器官發炎，進行各式檢查就連愛滋病都檢驗，但檢測數值都正常，最後在血液中發現重金屬的含量超標。

治療期間，張彥彤暴瘦了9公斤，抽了10多年的菸都戒了，他說，鉛中毒的過程真的很難受，出院後他請家人也接受檢查，赫然發現媽媽、姐姐都中毒，又以父親鉛中毒含量最高。

張彥彤將家中平常所用的餐具、飲用水、穀物等，還有外敷內用的保養品、養生藥品等，全數送台中市衛生局檢驗，他說，90多歲的外婆因常來訪，所食所用也和家人一樣，現在也正進行相關檢查。

他指出，父親張宏年6年前脊椎開刀後就開始養生，1年多前，出現貧血、四肢無力的症狀，起初以為是術後症狀，此次入院接受治療，日前他前往探視，父親指稱「精神好了不少，手腳也比較有力」，當張宏年得知罹患了鉛中毒，氣到大罵三字經。

目前張彥彤仍須接受排毒治療，他表示，後續他和家人都得接受檢驗，才能知道是否會留下永久性的傷害，待化驗結果出爐，確診鉛中毒的來源，他一定會提告。

台中市衛生局表示，化驗報告預計下週三出爐，上週已啟動專案調查，昨日前往診所稽查，今天依違反醫療法函送診所的中醫師。