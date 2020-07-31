電動機車撞上違停貨車 機車上一對姊妹花1死1傷

嘉義縣中埔鄉中山路中午發生電動機車撞上違規停放貨車的車禍，騎電動機車一對姊妹花，16歲李姓姊姊傷重不治，12歲妹妹輕傷，車禍原因警方鑑定調查中。

縣消防局獲報，調派中埔鄉三和、中埔分隊趕抵現場，電動機車李姓姊妹花雙載，16歲女機車騎士失去呼吸心跳，12歲妹妹手部撕裂傷，被消防救護人員送嘉義市聖馬爾定醫爾定醫院急救。

消防局說，中午12點4分中埔鄉中山路五段前發生貨車與電動機車禍事故，16歲少女多重鈍傷，穿刺傷，無生命跡象；12歲妹妹上肢鈍傷，左手撕裂傷，意識清醒，家人獲報到院哀痛難過。