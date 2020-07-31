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電動機車撞上違停貨車 機車上一對姊妹花1死1傷
嘉義縣中埔鄉中山路中午發生電動機車撞上違規停放貨車的車禍，騎電動機車一對姊妹花，16歲李姓姊姊傷重不治，12歲妹妹輕傷，車禍原因警方鑑定調查中。
縣消防局獲報，調派中埔鄉三和、中埔分隊趕抵現場，電動機車李姓姊妹花雙載，16歲女機車騎士失去呼吸心跳，12歲妹妹手部撕裂傷，被消防救護人員送嘉義市聖馬爾定醫爾定醫院急救。
消防局說，中午12點4分中埔鄉中山路五段前發生貨車與電動機車禍事故，16歲少女多重鈍傷，穿刺傷，無生命跡象；12歲妹妹上肢鈍傷，左手撕裂傷，意識清醒，家人獲報到院哀痛難過。
車禍當地民眾說，大貨車原本停放路旁白線上，車身超出線外，正準備開離現場，適被後面電動機車撞上，中埔警分局員警調閱路口及行車紀錄器，貨車違規佔用車道停車，傳訊邱姓車主查明原因，電動機車為何撞上停放的貨車？警方報檢方相驗，查明車禍原因。
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