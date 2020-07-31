北科大校園內傳墜樓案 男子送醫後不治

台北市警消今天獲報，忠孝東路3段附近的國立台北科技大學內發生墜樓案，派員到場發現，年約20多歲男子疑從高處墜落，送醫後身亡，詳細案發原因及身分待調查。

北市警消中午12時許獲報，忠孝東路3段附近的國立台北科技大學內發生墜樓案，派員到場發現，一名男子躺臥地下，立即把男子送往台大醫院，初步調查，男子年約20多歲，疑從高處墜落，送醫時已無呼吸心跳，經院方搶救後不治。警方正在調查釐清詳細案發原因。

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