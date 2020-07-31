畢祿山迷途失溫山友被救回 消防局：近一個月第10起

南投又傳出山域迷途失溫意外，仁愛消防分隊昨天處理畢祿山獨攀待救，由鄰近單位太魯閣國家公園管理處及太警隊協助，順利尋獲困在矮樹林間的張姓男登山客，現場立即給予飲水和食物補充體力後，順利救下山；南投消防局指出，這是近一個月以來第10起山域事故，呼籲民眾從事登山活動前，不管是百岳還是郊山步道，都一定要做好登山準備。

南投縣消防局表示，這名張姓男登山客，7月29日由820林道入山，由林道8.3公里登山口入山，預計攀登畢祿山，攻頂後原路折返，但29日16時離開畢祿山三角點，約於林道9.7公里附近後迷路，當晚就睡在樹林內，加上山區下大雨，身體開始出現失溫現象，趕緊於昨日早上8時許，打119求救電話。

消防局指出，參考歷年山域事故統計，數據顯示今年起山域事故變多了；開放前，大多是有經驗的登山客入山；但自山林開放後，「登山前準備不足」是造成山域事故的主因，類似求救案件明顯增加；光是南投境內近一個月以來，已經第10起山域事故，讓救難人員疲於奔命。