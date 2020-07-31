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影／驚！台中市議員全家鉛中毒 中醫師依醫療法法辦

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導

台中市議員張彥彤一家人，包括他和雙親、姐姐都鉛中毒就醫。台中市衛生局今天說，經啟動專案調查發現，張家平時有看中醫、吃藥材保養習慣，經查訪張家常去的中醫診所，並抽驗張家提供藥材化驗，其中健保給付的科學中藥化驗結果都合格，另有部分的自費藥包及藥材正在化驗中，預計下周三化驗結果出爐，今天將中醫師依違反醫療法函送地檢署協助偵辦。

台中市衛生局呼籲，目前外傳水質或食材等問題，皆屬謠言，請勿以訛傳訛，也再一次強調我國中藥製劑廠皆符合GMP規範，從原料至成品檢驗皆有嚴格把關，民眾無須過度擔心，也提醒所有醫事機構應選擇來源清楚且合格的藥商採購藥品，並詳實登載病歷，保障民眾用藥安全。

中國醫藥大學附設醫院毒物科主任洪東榮說，鉛中毒臨床上以貧血、肚子脹痛或絞痛，或手麻、骨頭痛，甚至血管硬化、肝功能異常、腎損傷等，對於神經系統影響相當的大，但由於不易被查覺，患者常因不明原因肚子痛就診被發現，建議民眾避免食用來路不明粉末、偏方或草藥。

洪東榮說，早期台灣鉛中毒以工作環境接觸鉛金屬或塑膠製造業因塑膠安定劑含鉛等。現在以吃來路不明粉末、草藥較常見，但案例數不多。

民眾擔心是中藥材安全出問題？洪東榮說明，目前國內對中藥材在重金屬的管理上近幾年做得相當好，包括中醫師使用的中藥材、科學中藥等有嚴謹的規範，在來源、品質有管理，鉛中毒可能性不高。飲用水可能性更少，國內大部份水管都不是鉛管，台中在數年前大規模換新，更不可能。至於被下毒？由於鉛不溶於水，也不可能長期一點點的下，機率趨近於零。

台中市食品藥物安全處說，「中藥」是指中醫師根據對患者病情給的藥物處方，包括來自於合格藥商、藥廠所提供具藥物許可的藥材或科學中藥等，政府對中藥有嚴謹的規範，民眾如果有使用中藥的需求，應洽詢醫事人員及合格中藥商，切勿購買、食用來源不明的草藥、藥品，以免延誤就醫。

食安處建議，民眾可謹記「停、看、聽、選、用」原則，停止不當看病、購藥及用藥行為；看病請找中醫師診治；聽專業醫師、藥師說明；選購安全、有效中藥藥品；用中藥時應遵醫囑，以保障自身用藥安全。

台中市衛生局針對台中市議員張彥彤全家鉛中毒案，經啟動專案調查，昨天下午再次前往張家平時常去的中醫診所稽查，釐清案情。圖／台中市衛生局提供
台中市衛生局針對台中市議員張彥彤全家鉛中毒案，經啟動專案調查，昨天下午再次前往張家平時常去的中醫診所稽查，釐清案情。圖／台中市衛生局提供

中醫 中毒

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