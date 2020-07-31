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鐵道迷手機拍滿火車照卻丟小黃 細心女警半小時找回
李姓男子是鐵道迷，昨天下午他和友人一起到暖暖火車站附近拍火車，拍了很多滿意的作品，沒想到搭計程車到七堵火車站時，不小心把手機掉誰車上，心急如焚到派出所協助，他雖沒有記下車號，但細心的女警調監視器幫他查，半小時就把手機找到。
基隆市警察局第三分局暖暖派出所昨天下午2時，接獲李姓男子焦急報案，指稱他與友人為鐵道迷，相約至暖暖區拍攝火車相片，結束後搭乘計程車前往七堵火車站時，將手機遺落在計程車上，因手機內有許多拍攝火車的珍貴照片，他心急如焚，抱著一絲希望到派出所尋求警方協助。
女警員李亞柔獲報後，詢問李男有沒有記下車號，車子有何特徵，但李男都沒有記清楚，女警調閱周邊路口監視器，比對確認計程車車牌後，迅速聯繫上駕駛，在30分鐘內就尋回手機，李男很感謝女警積極且熱心的服務。
基隆市警察局第三分局提醒民眾，在搭乘運輸交通工具時，務必留意隨身物品，並在下車時，養成習慣紀錄所搭乘的車號及時段，萬一有狀況時方便後續處理。
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