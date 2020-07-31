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不辦了！「送肉粽」路線曝光引居民恐慌 喪家緊急喊卡

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導

送肉粽」是彰化沿海數百年來的習俗，近年也流傳到台中山線地區，台中市神岡區一戶喪家將於8月6日晚間9點進行「送肉粽」儀式，沿途行經圳前里中山路巷弄，最後至國道4號神岡交流道後送出庄，提醒民眾迴避，避免經過該路段。消息一出，引發附近居民恐慌，喪家今日緊急宣布儀式取消。

昨日網路流傳一則「送肉粽」公告，指出8月6日晚間9時至11時將進行「送肉粽」儀式，行經圳前里中山路1720巷右轉圳岸路，再左轉圳岸路，右轉神清路，左轉三民路，直走接圳前路，右轉國道4號神岡交流道後送出庄，呼籲民眾不要鐵齒，盡量迴避以免煞到。

據了解，喪家因家中一名7旬婦人生病多年，加上今年初兒子因病離世，最後自縊身亡。家屬原本安排法師8月6日舉辦「送肉粽」儀式，但消息跟路線傳開後，引發附近居民恐慌，喪家擔憂大家受驚，緊急決定取消「送肉粽」儀式，讓居民安心。

「送肉粽」在彰化沿海地區盛行，為避免民眾對發生過上吊不幸的事情的地點，存有恐懼與不安，因此透過「送肉粽」科儀安民心。本報資料照片
「送肉粽」在彰化沿海地區盛行，為避免民眾對發生過上吊不幸的事情的地點，存有恐懼與不安，因此透過「送肉粽」科儀安民心。本報資料照片

送肉粽

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