不辦了！「送肉粽」路線曝光引居民恐慌 喪家緊急喊卡

「送肉粽」是彰化沿海數百年來的習俗，近年也流傳到台中山線地區，台中市神岡區一戶喪家將於8月6日晚間9點進行「送肉粽」儀式，沿途行經圳前里中山路巷弄，最後至國道4號神岡交流道後送出庄，提醒民眾迴避，避免經過該路段。消息一出，引發附近居民恐慌，喪家今日緊急宣布儀式取消。

昨日網路流傳一則「送肉粽」公告，指出8月6日晚間9時至11時將進行「送肉粽」儀式，行經圳前里中山路1720巷右轉圳岸路，再左轉圳岸路，右轉神清路，左轉三民路，直走接圳前路，右轉國道4號神岡交流道後送出庄，呼籲民眾不要鐵齒，盡量迴避以免煞到。