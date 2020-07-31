投訴鐵道油漬卻沒人理怕燒起來 基隆站：誤會了沒影響

有民眾到台鐵基隆火車站搭車時，看到鐵道上有整片油漬，向台鐵人員反應，但不滿站務人員不重視，因此到爆料公社貼文，不過，有專業人士回應，這是齒輪油，從火車的齒輪箱漏的，每個車站都看得到，不要緊張。基隆火車站指出，，對行駛都不會有影響。也不需要特別去清，久了就會乾掉了，民眾多慮且誤會了。

網友在爆料公社貼文指出，因為看到鐵軌上的油漬，擔心會不會列車通過時發生意外，趕忙去找站務，但卻覺得站務並沒有很緊張的樣子，後來打客服反映，再發文爆料，引發討論。

「你真的冤枉台鐵了」，有專業人士出來回應，解釋這是齒輪油，從火車的齒輪箱漏的，每個車站都看得到，是經年累月的。部分車站都常見的狀況，而且一般下雨就會沖刷掉，基隆站會看到因為那是地下室內月台，沒有雨水沖。現在台鐵使用的柴電和PP，每台都會微量的漏齒輪油，齒輪油的燃點55度，拿剛點燃的煙頭去碰都不會燃燒，所以沒有失火的危險。