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投訴鐵道油漬卻沒人理怕燒起來 基隆站：誤會了沒影響

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導

有民眾到台鐵基隆火車站搭車時，看到鐵道上有整片油漬，向台鐵人員反應，但不滿站務人員不重視，因此到爆料公社貼文，不過，有專業人士回應，這是齒輪油，從火車的齒輪箱漏的，每個車站都看得到，不要緊張。基隆火車站指出，，對行駛都不會有影響。也不需要特別去清，久了就會乾掉了，民眾多慮且誤會了。

網友在爆料公社貼文指出，因為看到鐵軌上的油漬，擔心會不會列車通過時發生意外，趕忙去找站務，但卻覺得站務並沒有很緊張的樣子，後來打客服反映，再發文爆料，引發討論。　　　

「你真的冤枉台鐵了」，有專業人士出來回應，解釋這是齒輪油，從火車的齒輪箱漏的，每個車站都看得到，是經年累月的。部分車站都常見的狀況，而且一般下雨就會沖刷掉，基隆站會看到因為那是地下室內月台，沒有雨水沖。現在台鐵使用的柴電和PP，每台都會微量的漏齒輪油，齒輪油的燃點55度，拿剛點燃的煙頭去碰都不會燃燒，所以沒有失火的危險。

台鐵基隆站長李青桐說，齒輪箱因是舊式，如果老化會有滴落，訂購新的齒輪箱後就不會滴落，且齒輪油燃點是55度，和汽油20度不同，滴落位置是在石頭上，要起火不容勿，不是軌道，對行駛都不會有影響。也不需要特別去清，久了就會乾掉了，民眾多慮且誤會了。

鐵道油整片投訴沒人理怕燒起來？基隆長：誤會了沒影響。記者游明煌／攝影
鐵道油整片投訴沒人理怕燒起來？基隆長：誤會了沒影響。記者游明煌／攝影
鐵道油整片投訴沒人理怕燒起來？基隆長：誤會了沒影響。記者游明煌／攝影
鐵道油整片投訴沒人理怕燒起來？基隆長：誤會了沒影響。記者游明煌／攝影

台鐵 爆料公社 基隆

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