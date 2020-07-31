影／從軍「女兒」打電話求救遭囚？20警埋伏當街逮車手
新北市板橋區58歲陳姓民眾因女兒從軍甚少返家，昨天中午在家中接到「女兒」打來急促求救電話，劈頭就說自己幫人作保欠錢，被對方囚禁毆打，陳父聽到大驚失色，緊張到心都快蹦出來，不加思索立刻拿著存摺印章，按照對方指令到銀行領取90萬元要救女兒。
騎車途中突然想起板橋警方的反詐騙宣導，接到綁票電話不要緊張，要仔細查證，冷靜騎車到附近超商偷偷打了一通公用電話給女兒部隊的長官，確認女兒沒事，才恍然大悟，全是一場騙局，陳父拿著未掛斷的手機走進派出所報案。
後埔派出所長張森維相當機警，發現詐騙集團還不知道騙局被拆穿，於是決定「將計就計」，與陳父打算反將詐騙集團一軍，張森維先請員警到指定銀行與行員溝通，不要阻擋陳父領款，接著由陳父如往常一般，按照指示到指定的銀行領款。領完錢他又按照對方指示，把錢放在府中捷運站變電箱中間，接著去附近牽車，但整個過程都被埋伏查緝的員警掌握。
28歲邱姓詐騙車手接到指令，前往府中路放錢的地方打算拿錢，手才剛碰到錢袋，立刻就被一旁埋伏員警一擁而上逮人，當場人贓俱獲。
附近監視器畫面拍下陳父拿著手機講個不停，原來詐騙集團不准他掛電話，一邊講一邊將手上的一包錢放在變電箱中央夾縫，接著歹徒要他騎車到亞東醫院，誆稱女兒會在那被釋放。
陳父剛離開不到一分鐘，這名穿著白色上衣的車手立刻橫越馬路，走到放錢的位置，伸手打算拿錢，一旁埋伏員警立刻衝了上去，將他壓制在地，員警用無線電呼叫支援，在附近巡邏的大批員警迅速趕來，將車手團團圍住，押上警車帶走。
車手落網後，陳父說，「板橋警察真的很有效率，讓他感到很安心。」而前來取款的邱姓車手，昨天大老遠從新竹北上，上工才一周就狼狽落網，再次證明板橋警方打擊詐騙的能力，板橋分局長劉炯炫呼籲，接到疑似詐騙電話，謹記「一聽、二掛、三查證」，並撥打165求證，就能避免受騙上當。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言