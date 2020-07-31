酒駕未注意前方道路中止 猛撞護欄造成乘客死、駕駛重傷

江姓青年今天凌晨駕車載友人徐男，行駛至台中市中彰快速道路下方路段，沒注意到前方道路中止，猛撞前方擺設的紐西護欄，造成乘客徐男慘死，駕駛江男受重傷，江抽血值79mg/dl,、徐抽血189mg/dl, 。圖／警方提供 苗栗縣江姓青年今天凌晨駕車載友人徐男，行駛至台中市中彰快速道路下方路段，疑因酒駕注意力未集中，沒注意到前方道路中止，猛撞前方擺設的紐西護欄，車子騰空翻轉摔落地面，而其中1塊紐澤西護欄被撞飛數十公尺，造成乘客徐男慘死，駕駛江男受重傷，江抽血值79mg/dl,、徐抽血189mg/dl, ，全案由警方處理中。

警方調查，今天凌晨3時，江男（21歲）駕駛白色轎車載友人徐男（21歲），由中市漢翔路方向沿環中路內快車道往中清路方向直行，行駛在中彰快速道路高架橋下方路段，

江姓駕駛疑因酒駕、車速快，未注意車前狀況，待發現前方道路中止，已閃避不及，撞上前方的紐澤西護欄，致車子騰空翻轉掉落地面，車頭全毀、輪胎暴爆胎、安全氣囊也爆開、保險桿掉落，而護欄被撞得四散，其中1塊護欄被撞飛數十公尺遠。