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注意！車輛未與行人保持3公尺距離 台東警方取締開罰
適逢暑假旅遊旺季，台東各地及市區遊客量暴增，民眾行走行人穿越道上常有車輛未禮讓行人，甚至發生交通事故，為此，台東縣警察局即日起加強取締車輛未與行人保持3公尺距離，最高罰7200元。
縣警察局表示，統計分析本縣近5年來65歲以上高齡者交通事故死亡計34人，其中行人有19人，比例高達55.88%，顯見車輛未注意及禮讓行人，以及行人未依規定穿越道路仍為行人事故主因。
其中，省道台9線及台11線等道路筆直及車速較快，行人應提高自我防禦意識，在穿越道路口要有「車不會讓」危機感，保持警覺觀察左右來車。市區也要注意左右來車，尤其違規紅燈右轉來車更應特別注意。
縣警察局表示，車輛未與行人保持3公尺距離，將開罰1200元至3600元罰鍰，如果在行人穿越道遇有攜帶白手杖或導盲犬之視覺功能障礙者時，將加重到2400元至7200元罰鍰。
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