機車安全月土城警強化執法 暑期同步取締改裝及噪音車

新北市整體交通事故死傷人數有9成為機車族群，正逢暑假期間，土城警分局為有效遏止交通違規，防制機車、青少年交通事故，配合新北市「機車安全月」，展開多項強化執法作為，今年7月迄今已舉發各項重大違規共4162件，望藉由警方強力執法，讓上述違規情況獲得正向改善。

土城警分局分析今年度機車易肇事路段，對於容易造成交通事故的各項違規，是闖紅燈、超速、轉彎未依規定、酒駕等，全面提升稽查取締能量，今年7月迄今已舉發各項重大違規共計4162件，其中闖紅燈882件、無照駕駛289件；另屬未成年無照駕駛違規部分，為確實強化家長及車主的管理責任，警方扣留並移置保管車輛134台，警力藉由強勢執法手段，即時並有效遏阻違規行為。

為維護土城區居民的安靜、安全的生活空間，土城警分局於7月25日聯合新北市政府環保局稽查人員，於土城地區噪音車出沒及交通事故熱點路段設立攔檢點實施交通稽查，針對非法改裝等噪音車輛予以製單舉發及通報裁罰，勤務期間攔檢133台車輛，查獲21台使用非經審驗的改裝排氣管車輛由環保局製單裁罰，警方同步舉發改裝頭燈、變更燈色等違規16件，查扣4台未成年無照騎乘的機車，將移置保管後通知車主領取。