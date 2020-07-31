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日正當中貨車卻拋錨卡路中 土城警化身大力士推車解圍
一名貨車司機日前跑到新北市土城警分局清水派出所求助，表示貨車突然拋錨卡在車流中，員警何明翰、吳品諺立即陪同回到現場，一人與司機合力推車，另名員警協助交通疏導，快速排除阻礙交通的障礙，化解一場危機。
上周三中午12時許，張姓貨車司機跑到土城清水派出所向員警何明翰、吳品諺求助，他表示，貨車在清水、青雲路口突然拋錨，動彈不得，二員立即前往協助，何員見車輛拋錨路中，後方也有車輛不斷按喇叭，為避免影響車流，雖當時正值日正當中，氣溫高達36度，仍舊揮汗協助民眾，將車推到路旁等待救援拖車前來。
吳姓司機表示，送貨時車子突然熄火完全無法發動，原想自己嘗試推車卻推不動，想到派出所就在附近，於是趕緊前往求助，吳姓司機事後感謝警方不畏烈日，汗流夾背協助推車，排除危機，頻頻向警方致謝，直說「警察不愧是人民的褓母，有您們真好，您們辛苦了。」
土城警方提醒民眾駕車上路前，應先做好車輛剎車、胎壓、胎紋及油量等基本檢查，萬一發生車輛突然拋錨之情形，應於故障車輛後方適當位置擺設警告標誌，並儘速通知拖吊車輛救援，以免影響用路人的權利及安全。
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