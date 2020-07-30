前一晚喝酒隔天趕上班釀禍 被撞機車騎士當晚送醫不治

嘉義縣28歲高姓男子昨天上午6時許，開轎車由嘉義市往中埔鄉方向行駛，行經中埔鄉大義路忠義橋附近，高原打算靠右超車，不慎從後方追撞68歲羅姓男子機車，羅男當場被噴飛2、3公尺遠，意識昏迷。經緊急送醫後，昨晚8點宣告不治，警方測出高男酒測值0.20毫克，依公共危險罪送辦。

高男表示，他前一晚喝酒喝到凌晨，回家有休息3、4個小時，早上趕著上班，撞到羅男後停車查看他的傷勢，但他叫不醒，只能在等救護車時為他撐傘擋太陽。

消防人員指出，他們到場時羅男已意識昏迷，但有呼吸心跳，沒有明顯外傷，後腦杓疑似血腫，送往嘉義市天主教聖馬爾定醫院就醫。

警方調查，高男疑似有疲勞駕駛嫌疑，將調閱沿線監視器畫面後，釐清事故責任。

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