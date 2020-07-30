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桃園龍潭、新竹交界中豐路遇大雨 樹倒威脅行車安全
桃園市龍潭區連日因午後大雨，轄區主要道路中豐路靠近新竹縣路段土石崩落，山坡樹傾斜、斷裂倒在路面影響行車安全，龍潭警分局龍潭派出所警員周中興、劉俊德等人巡邏不只一次碰上這種情形，都能立即交管，分局也根據各派出所、交通分隊回報資訊，加強派員交管維護用路人的。
警方指出，中豐路是龍潭往來新竹縣關西的主要道路，可以連接小人國、六福村遊樂區及石門水庫風景區，現在逢暑假出遊人多，車流量較大，像先前發生斷樹、倒樹橫占車道的時候，龍潭派出所所長陳瑞慶不敢大意，得知後立即指派員警於現場交管，以後員警也會主動處置，通報後道路管理單位尚未到場前，必要時警方會聯絡協勤民力借電動鏈鋸，鋸斷倒地的樹幹合力清理路面，維護用路人安全。
龍潭分局分局長蕭欽杰要求各派出所，注意午後雷陣雨加強防災，除了立即通報相關單位，並在安全情況下，全力協助救災。
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