與女性友人同處備勤室 已婚北市警交通分隊長調職

台北市萬華分局交通分隊顧姓分隊長，日前值勤時找一名女子到駐地吃消夜，兩人在備勤室獨處；警方調查確有其事，認定違反警察風紀相關規定，將處分並調整職務。

網路傳出顧姓分隊長值班時外出飲酒，將女陪侍帶返警局，「疑似把警局當砲房」，警方澄清報導內容與事實有出入，顧也駁斥此事。

萬華警分局指出，6月間收到檢舉，指稱已婚60歲顧員涉嫌不當交往，分局督察組介入調查後，發現顧員在7月26日凌晨值班時，一名女性友人買消夜到交通分隊駐地內，兩人進到備勤室內（設有床鋪及辦公桌）聊天、吃消夜。

警方約談，顧承認有帶女性友人到備勤室吃消夜，但無「將警局當砲房」一事；警方認定顧違反警風紀相關規定。