快訊

賴幸媛曝光兩岸秘密管道 陸委會：恐涉國家機密保護法

【基隆輕軌路3】藍綠選舉都狂開支票 爭了20年卻只有變調捷運

與女性友人同處備勤室 已婚北市警交通分隊長調職

聯合報 / 記者李隆揆／台北即時報導

北市萬華分局交通分隊顧姓分隊長，日前值勤時找一名女子到駐地吃消夜，兩人在備勤室獨處；警方調查確有其事，認定違反警察風紀相關規定，將處分並調整職務。

網路傳出顧姓分隊長值班時外出飲酒，將女陪侍帶返警局，「疑似把警局當砲房」，警方澄清報導內容與事實有出入，顧也駁斥此事。

萬華警分局指出，6月間收到檢舉，指稱已婚60歲顧員涉嫌不當交往，分局督察組介入調查後，發現顧員在7月26日凌晨值班時，一名女性友人買消夜到交通分隊駐地內，兩人進到備勤室內（設有床鋪及辦公桌）聊天、吃消夜。

警方約談，顧承認有帶女性友人到備勤室吃消夜，但無「將警局當砲房」一事；警方認定顧違反警風紀相關規定。

顧員說，當天執行防制飆車攔檢勤務，深夜0時下崗，返回分隊駐地備勤時，因先前向一家茶行買茶，對方當時有空帶著他買的茶葉前來，順道帶消夜，絕無發生不當關係，懷疑有人刻意中傷、報復。

台北市萬華分局交通分隊顧姓分隊長。記者李隆揆／翻攝
台北市萬華分局交通分隊顧姓分隊長。記者李隆揆／翻攝

警察 茶葉 北市

延伸閱讀

北市議會工程漏雨成水濂洞 議員酸：國父看了都流淚

影／北市增設AI交通偵測器 車禍事故不怕塞塞塞

北市刺激消費 8/1起推友善店家集點抽獎

北市市政顧問涉積欠燈節義交費 竟由公帑代墊

相關新聞

小巴被拖吊上國道卻起火燃燒 國一回堵5公里

國道一號北上34公里處一輛小巴士在被拖吊車拖吊時，竟突然因不明原因起火，拖吊車緊急將車輛停放路肩，消防人員獲報後目前已趕...

台南工地傳意外 鋼筋穿過工程師頸部緊急送醫

台南市東區大學路一處工地，今天下午2點多發生疑似工地意外，郭姓工程師在地下一樓跌倒後，鋼筋穿過頸部，鋼筋由現場工地工人鋸...

生人迴避！台中神岡婦人自縊 8月6日晚間「送肉粽」

「送肉粽」是彰化沿海數百年來的習俗，近年也流傳到台中山線地區，網路流傳一則公告，指台中市神岡區8月6日晚間9點將進行「送...

桃園龍潭、新竹交界中豐路遇大雨 樹倒威脅行車安全

桃園市龍潭區連日因午後大雨，轄區主要道路中豐路靠近新竹縣路段土石崩落，山坡樹傾斜、斷裂倒在路面影響行車安全，龍潭警分局龍...

與女性友人同處備勤室 已婚北市警交通分隊長調職

台北市萬華分局交通分隊顧姓分隊長，日前值勤時找一名女子到駐地吃消夜，兩人在備勤室獨處；警方調查確有其事，認定違反警察風紀...

影／新北貢寮台二丙線彎道2車高速對撞 一家5口送醫

新北市貢寮區台二丙29公里處田寮洋街，今天下午發生2輛汽車對撞車禍，車內共有5人受傷，因撞擊力道大，2車車頭都幾被撞爛，...

影／台中偏鄉路燈不亮原來是電纜線被偷剪 警方逮二嫌

台中市大甲警分局最近連續接獲台電報案，在台中市大甲區、外埔區、后里區一帶電纜線遭竊，許多偏僻地區道路因此路燈不亮，大甲警...

高雄昨六合火警民眾質疑救火不力 基層消防員有話說

高雄新興區六合二路昨下午傳火警，火勢延燒一旁的2間店面，殘火處理一度到深夜才結束，不過卻傳出有民眾質疑消防員用破漏水帶滅...

合歡山停車糾紛翻版？ 轎車停他人家門前車主去了北部

合歡山滑雪山莊停車紛爭讓民眾十分「有感」，台中市大里區張姓女市民中午就在臉書上PO出自家門前被車擋住的照片，並說「請警察...

北市警給銀行行員的信 攔阻詐騙從1數到5

因應詐騙手法推陳出新，詐騙案層出不窮，詐騙集團常指引被害人前往金融機構提款，台北市警方針對常見詐騙手法及提款樣態進行分析...

高溫頻傳開冷氣 嘉義市又一起冷氣室外機起火

嘉義市東義路一處民宅今天中午冷氣室外機冒煙，消防局獲報後到場協助撲滅，這已是今年6月以來，第4起冷氣室外機冒煙火警案例，...

影／卯澳灣13顆未爆彈從何而來？ 應是美軍炸沉日船上的炸彈

新北市貢寮區卯澳灣海底有13顆未爆彈，海軍水下作業大隊評估後，決定畢其功於一役，今天用1300公斤炸藥一次全數引爆。

熱門新聞

就是今天！軍方引爆卯澳灣海底13顆未爆彈 成敗在此一舉

第一金董座廖燦昌捲遠航案！施壓基層放貸遭起訴求重刑

合歡山停車糾紛翻版？ 轎車停他人家門前車主去了北部

玉山銀行高雄理專盜領客戶1億多元 填補投資虧損遭收押

裸拍族入侵台中IKEA？警：將依妨害風化循線偵辦

遠航董座張綱維舉債度日 欠高利貸利息逾4億

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。