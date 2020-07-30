生人迴避！台中神岡婦人自縊 8月6日晚間「送肉粽」

「送肉粽」在彰化沿海地區盛行，為避免民眾對發生過上吊不幸的事情的地點，存有恐懼與不安，因此透過「送肉粽」科儀安民心。本報資料照片

「送肉粽」是彰化沿海數百年來的習俗，近年也流傳到台中山線地區，網路流傳一則公告，指台中市神岡區8月6日晚間9點將進行「送肉粽」儀式，沿途行經圳前里中山路巷弄，最後至國道4號神岡交流道後送出庄，提醒民眾迴避，避免經過該路段。

今日網路流傳一則「送肉粽」公告，指出8月6日晚間9時至11時將進行「送肉粽」儀式，行經圳前里中山路1720巷右轉圳岸路，再左轉圳岸路，右轉神清路，左轉三民路，直走接圳前路，右轉國道4號神岡交流道後送出庄，呼籲民眾不要鐵齒，盡量迴避以免煞到。

「送肉粽」在彰化沿海地區盛行，為避免民眾對發生過上吊不幸的事情的地點，存有恐懼與不安，因此透過「送肉粽」科儀安民心，請法師將上吊的繩子、橫梁、樹幹等物取下，送往海邊或河邊化掉，「送肉粽」沿途，各家戶都會緊閉門窗或足不出戶，宮廟也會分送符咒讓民眾貼在門外，祈求平安。

據了解，喪家因家中一名7旬婦人生病多年，加上今年初兒子因病離世，最後自縊身亡。當地里長證實確有其事，台中山線地區傳出有「送肉粽」儀式，也讓在地居民議論紛紛。

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