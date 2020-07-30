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華映股東自救會赴北檢下跪 籲阻賤價拋售資產

中央社 / 台北30日電

大同集團旗下中華映管明天將召開第二次股東會，華映股東自救會近百名小股東今天到台北地檢署下跪，呼籲檢察官聲押大同董事長林郭文艷，阻止華映賤價拋售廠房。

大同集團旗下華映去年宣布破產，金管會認為華映投資中國華映科技的承諾事項未揭露，隱匿行為恐影響投資人判斷，涉違反證交法移送偵辦。北檢今年3月間傳喚林郭文艷說明，訊後諭令新台幣500萬元交保。

華映股東自救會指出，林郭文艷交保後，對於公司經營管理與脫序亂紀行為不斷，不但分別於今年6月23日華映股東會、6月30日大同股東會一再任由黑衣人阻擋股東進會場行使權利，有恫嚇股東意圖，更擅自解釋法令，挑釁公權力。

華映股東自救會表示，林郭文艷有意變賣華映楊梅及龍潭廠房資產，而且沒有清楚揭露鑑價程序，自救會十分擔心華映資產遭賤賣一空，員工及股東的債權無法獲得保障、清償，不得已無奈「下跪告官」，請求檢察官依預防性羈押的法定理由，收押林郭文艷，保障23萬名華映股東權益。

自救會 檢察官

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