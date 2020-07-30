影／新北貢寮台二丙線彎道2車高速對撞 一家5口送醫
新北市貢寮區台二丙29公里處田寮洋街，今天下午發生2輛汽車對撞車禍，車內共有5人受傷，因撞擊力道大，2車車頭都幾被撞爛，其中1輛車1家5口由消防局救護車送醫救治，車子冒煙，消防人員撲滅，肇事責任由警方調查釐清。
消防局第六大隊獲報，今天下午2時37分，貢寮區田寮洋街36之1號附近，有2汽車高速對撞。因擔心有人受困消防車趕至救緩，但到場後2車內的人都已下車，沒有受困。其中1輛車車內有一家5人，2男3女，另1輛駕駛沒有受傷，未送醫。
瑞芳警分局調查，2車闖頭都扭曲變形，幾乎撞爛，懷疑高速撞擊，其中1輛冒煙，消防人員出水線撲滅，車子才沒有起火，初步調查2車為對向，現場是一處大彎道，疑有車跨越雙黃線高速行駛肇禍。
警方說，錢姓男子駕駛汽車，與施姓男子駕駛汽車對撞，施男一家5口，大部分有擦挫傷及並稱胸痛等傷勢，送長庚醫院。車頭冒煙，消防隊灑水，2人酒測值都是0，全案目前警方釐清處理中。
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