台南市上半年12名行人死亡 南警請駕駛禮讓行人

台南市今年1至6月，行人死亡交通事故12人，交通大隊統計分析，其中10人超過65歲以上，時段集中在傍晚6點至晚上8點4人、清晨4點至6點3人，主要肇因包含行人跨越馬路未注意左右來車，車輛未注意車前狀況禮讓行人等，造成行人送醫急救後不治死亡，交通大隊今天到台南火車南站公車站提醒民眾，多一分禮讓，則少一件事故。

台南市警察局交通大隊為宣導行人及年長者正確用路觀念，今天下午2點往台南火車站南站公車站，較多年長者搭乘公車處，展開交通安全宣導，並贈送LED手環帶，提醒年長者於清晨或黃昏夜間出門時，除應穿著鮮明衣服。