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影／台中偏鄉路燈不亮原來是電纜線被偷剪 警方逮二嫌

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導

台中市大甲警分局最近連續接獲台電報案，在台中市大甲區、外埔區、后里區一帶電纜線遭竊，許多偏僻地區道路因此路燈不亮，大甲警方今天逮捕二嫌都是慣犯，查扣被偷的65公斤電纜線，依竊盜罪嫌移送台中地檢署偵辦。

警方表示，最近獲報台電遭竊的路燈電纜線，損失估計約20萬元，大甲分局立即組成專案小組，經多日清查分析後鎖定35歲卓姓男子、39歲薛姓男子，今天早上7點，在中市西屯區長安路一帶資源回收場，當場查獲台電失竊電纜線一批，重65公斤，二嫌所犯案件計8件，全案移送台中地檢署偵辦，並持續向上溯源追查有無其他共犯及銷贓管道。

警方表示，偵辦此案經由大數據分析此類犯嫌常挑選偏鄉地區、專挑深夜時段作案，且區域附近較無監視器，大甲警分局表示，為展現改善治安的決心，針對影響民眾切身感受之民生竊盜案件，對車輛物品及電纜線等民生竊盜全力投入偵辦，以「查贓緝犯」、「緝犯追贓」方式互用，務必根除犯罪源頭，以達防竊安民目的。

台中大甲警方今天查獲電纜線竊案，逮捕二嫌。記者游振昇／翻攝
台中大甲警方今天查獲電纜線竊案，逮捕二嫌。記者游振昇／翻攝
台中大甲警方今天查獲電纜線竊案，逮捕二嫌。記者游振昇／翻攝
台中大甲警方今天查獲電纜線竊案，逮捕二嫌。記者游振昇／翻攝
台中大甲警方今天查獲電纜線竊案，逮捕二嫌。記者游振昇／翻攝
台中大甲警方今天查獲電纜線竊案，逮捕二嫌。記者游振昇／翻攝

竊盜 台電 台中市

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