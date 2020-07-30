影／台中偏鄉路燈不亮原來是電纜線被偷剪 警方逮二嫌

台中市大甲警分局最近連續接獲台電報案，在台中市大甲區、外埔區、后里區一帶電纜線遭竊，許多偏僻地區道路因此路燈不亮，大甲警方今天逮捕二嫌都是慣犯，查扣被偷的65公斤電纜線，依竊盜罪嫌移送台中地檢署偵辦。

警方表示，最近獲報台電遭竊的路燈電纜線，損失估計約20萬元，大甲分局立即組成專案小組，經多日清查分析後鎖定35歲卓姓男子、39歲薛姓男子，今天早上7點，在中市西屯區長安路一帶資源回收場，當場查獲台電失竊電纜線一批，重65公斤，二嫌所犯案件計8件，全案移送台中地檢署偵辦，並持續向上溯源追查有無其他共犯及銷贓管道。