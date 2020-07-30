聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／台中偏鄉路燈不亮原來是電纜線被偷剪 警方逮二嫌
台中市大甲警分局最近連續接獲台電報案，在台中市大甲區、外埔區、后里區一帶電纜線遭竊，許多偏僻地區道路因此路燈不亮，大甲警方今天逮捕二嫌都是慣犯，查扣被偷的65公斤電纜線，依竊盜罪嫌移送台中地檢署偵辦。
警方表示，最近獲報台電遭竊的路燈電纜線，損失估計約20萬元，大甲分局立即組成專案小組，經多日清查分析後鎖定35歲卓姓男子、39歲薛姓男子，今天早上7點，在中市西屯區長安路一帶資源回收場，當場查獲台電失竊電纜線一批，重65公斤，二嫌所犯案件計8件，全案移送台中地檢署偵辦，並持續向上溯源追查有無其他共犯及銷贓管道。
警方表示，偵辦此案經由大數據分析此類犯嫌常挑選偏鄉地區、專挑深夜時段作案，且區域附近較無監視器，大甲警分局表示，為展現改善治安的決心，針對影響民眾切身感受之民生竊盜案件，對車輛物品及電纜線等民生竊盜全力投入偵辦，以「查贓緝犯」、「緝犯追贓」方式互用，務必根除犯罪源頭，以達防竊安民目的。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言