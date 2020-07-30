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高雄昨六合火警民眾質疑救火不力 基層消防員有話說

聯合報 / 記者邱奕能/即時報導

高雄新興區六合二路昨下午傳火警，火勢延燒一旁的2間店面，殘火處理一度到深夜才結束，不過卻傳出有民眾質疑消防員用破漏水帶滅火，甚至認為消防救火不力，讓基層消防員感到不滿。

「水帶本就是耗損品」有不願具名的消防員說，一條2又2分之一水帶飽水後重約60公斤、內層材質為橡膠，外層再以不織布包覆。當消防員在拖拉水帶佈水線過程中，容易遭受環境物摩擦，導致水帶破裂；甚至一條水帶遇到玻璃多、惡劣環境，可能跑個3、4次火場就因損壞需要更換。

這名消防員也說，1又2分之1、2又2分之1兩種水帶平時保養不易，也難以判斷水帶是否破裂。

據了解，高雄市消防局一年採購170條大水帶，分配給6個救災救護大隊使用，每年經費約僅50萬元，消防局水帶主要來源還是在車輛購買時、民間企業捐贈，但來源不算缺乏。

另外，也有消防員直言，室外射水除了周界防護，避免火勢延燒到隔壁住宅外，對於滅火實在沒有幫助。

他說，室外射水除了距離火點遠外，水柱一碰到大火就會汽化，百多度的水蒸氣往室內擴散，反而影響打火工作順利進行，所以有時在室外看到消防員未佈水線，絕對不是消防員「拖拖拉拉」，僅是因為在住宅內灌救民眾看不到。

高雄市消防局昨天下午3點多時接獲報案，六合二路一棟民宅疑因施工電銲不慎起火，因這間住宅2、3樓用做倉庫使用，堆滿紙箱、貨品導致火勢迅速延燒，鐵皮一度坍塌，冒出的濃煙被不少路過民眾拍下。

消防局立即派出39車88人全力灌救，殘火一度處理到深夜，讓各分隊派員輪流駐場，現場僅有火場外的一名男子因身體不適送醫。

救災工作看似順利結束，但卻引起爭議，有民眾質疑水帶破裂，延誤打火工作，或者是質疑消防員救火不力。

高雄新興區六合二路昨下午傳火警，火勢延燒一旁的2間店面，殘火處理一度到深夜才結束，不過卻傳出有民眾質疑消防員用破漏水帶滅火，甚至認為消防救火不力，讓基層消防員感到不滿。記者邱奕能／翻攝
高雄新興區六合二路昨下午傳火警，火勢延燒一旁的2間店面，殘火處理一度到深夜才結束，不過卻傳出有民眾質疑消防員用破漏水帶滅火，甚至認為消防救火不力，讓基層消防員感到不滿。記者邱奕能／翻攝

消防員 高雄市

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