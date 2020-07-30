高溫頻傳開冷氣 嘉義市又一起冷氣室外機起火

嘉義市東義路一處民宅今天中午冷氣室外機冒煙，消防局獲報後到場協助撲滅，這已是今年6月以來，第4起冷氣室外機冒煙火警案例，消防局研判近日高溫頻傳，民眾頻繁開冷氣，導致室外機一直運轉，如因室外機積塵不易散熱，或電源線因日曬導致絕緣不良，都可能引起壓縮機過熱發生火警，提醒如若發現冷氣壓縮機聲音特別大，應立即找專業廠商來檢修。

東義路起火住戶指出，當時祖母和外籍看護在室內開冷氣休息，突然發現室外機起火，趕緊叫隔壁社區保全來用滅火器試圖撲滅，但又不斷冒煙，還好消防局獲報後緊急撲滅，沒有人受傷，不過平常因天氣炎熱都會開冷氣，這款室外冷氣機已買10多年，確實有些老舊。

消防局火災調查科分析，室外機冒煙主要是壓縮機故障，主因在室外容易導致壓縮機積塵，不容易散熱，受風吹日曬雨淋，內部零件也容易故障，且電源線的絕緣體也容易脆化剝落，容易造成短路起火。