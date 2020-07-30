北市警給銀行行員的信 攔阻詐騙從1數到5

因應詐騙手法推陳出新，詐騙案層出不窮，詐騙集團常指引被害人前往金融機構提款，台北市警方針對常見詐騙手法及提款樣態進行分析，設計「阻詐12345」口訣，提供給金融機構行員參考執行，期盼行員在阻詐第一線發揮效能，及時攔阻詐騙。

台北市警局刑警大隊統計今年1至6月成功阻詐計有9042萬餘元，其中5至6月透過金融機構與商家行號成功攔阻詐騙計有70件，金額高達2673萬餘元，其中又以中國信託商業銀行成功攔阻21件、攔阻金額達931萬餘元，成效最為卓著，為警民合作最佳代表。

警方表示，攔阻詐騙成功與否，金融機構行員扮演關鍵角色。「阻詐12345」口訣即「1，民眾一直使用手機」「2，有20歲左右車手陪同提匯款」「3，提匯款金額達30萬元以上」「4，40歲以上女性密集境外匯款（常見於假交友詐騙）」「5，50歲以上民眾解除定存或臨櫃提匯款（常見於假檢警詐騙）」。

警方呼籲，民眾利用網路交友須謹慎小心，尤其談及金錢，一定要提高警覺，接獲任何電話、訊息，要求提匯款或操作ATM，都可能是詐騙陷阱，應立即撥打165、110查證、報案。