合歡山停車糾紛翻版？ 轎車停他人家門前車主去了北部
合歡山滑雪山莊停車紛爭讓民眾十分「有感」，台中市大里區張姓女市民中午就在臉書上PO出自家門前被車擋住的照片，並說「請警察來過，也無法開單」還說車主在北部，請問臉友們該怎麼辦？雖然網友們提供了一堆意見，還有人找出法條認為警察可以拖走，但據轄區警方指出，因為當地未畫黃紅線，道路又是公眾的，也非緊急事故，因此尚無法可拖走，但已認定其妨害出入開出罰單，罰款新台幣900元。
張姓女市民中午在臉書上貼文說「請問車主，車子停這樣，停在兩間房中間，沒有留電話，請警察來過也無法開單，警察聯絡車主，車主回應在北部，真的很傻眼，有什麼辦法嗎」。
許多臉友為她出氣，表示「打電話拖吊」、「你跟車主說你的車燒起來了，他就會趕快回來面對了」、「說玻璃被敲破了 剛好又下雨..」，也有人說「馬路都快佔一半了，這樣也沒事？難怪路上一堆馬路中間停去買東西！」、「檢舉他妨礙車輛通行」，也有人懷疑「在北部是榥子，應該在家睡覺，我遇過，改天換你的車停在他家門口，説你人在國外」。
張女回應臉友說：「這邊鄰居都很好相處，要臨停都可以說一聲、留電話，但這位車主太誇張了啦，沒電話，還停兩家中間，人在北部？」。
霧峰警分局國光派出所指出，這輛車車身多在巷內23號，車頭擋住了21號住家的出入門，23號經敲門找不到人，21號的家裡成員有人認為不該這樣停車。經連絡到朱姓車主，他說家住北屯，因為開車到大里參加活動，臨時有事才赴北部，車子停那裡曾獲得口頭允許。員警告訴他，屋主家人並不諒解他這樣停，也影響了出入，請他是否可以回來移車，但他說目前尚趕不回來。
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