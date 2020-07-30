影／剛出院病情復發倒在路邊 不願就醫警柔性勸說

罹肝病的蔡男26日出院，當天中午外出買菜時，病情又復發倒在路邊，員警見狀上前協助，但蔡不願就醫，經員警柔性勸說，終於首肯提供家屬電話並搭乘救護車前往醫院，蔡男的太太接到警方電話，心急地請求警方幫忙，隨後也趕到醫院，哽咽地向警方道謝，感謝有警方的熱心救援及勸說，讓丈夫免於發生意外。

台中市警三分局東區分駐所員警，7月26日上午11時執行巡邏勤務時，巡經東區南京路一帶，見一輛發動中的機車停在路中，蔡男躺在路旁，立刻走上前了解，原以為男子是醉臥騎樓，然過去曾在軍醫院當兵的巡佐王坤煜立刻察覺，蔡男眼白及面容泛黃、氣色不佳的異狀，馬上詢問「你肝不好對不對？」。

蔡男點頭稱是，緩緩說出自己因肝臟疾病住院治療，當天早上才剛出院，順路到建國市場買菜時，卻又突然身體不適，情急之下機車也來不及熄火就先躺在路邊。

蔡男面對員警關心，一度拒絕送醫及提供家人電話，一方面怕家人擔心，同時也不想再度入院。員警耐心安撫，苦口婆心勸說不要輕忽疾病，他才願意說出太太電話，讓員警協助通知。