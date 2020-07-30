影／卯澳灣13顆未爆彈從何而來？答案二戰飛機空投落海
新北市貢寮區卯澳灣海底有13顆未爆彈，海軍水下作業大隊評估後，決定畢其功於一役，今天用1300公斤炸藥一次全數引爆。
據了解，這13顆未爆彈長度介於1公尺到1.5公尺間，研判是二戰時期飛機空投的炸彈，因為落入海中未引爆。
這批炸彈在海底沉寂70多年後，本月24日被1名潛水客看到，通報海巡單位，轉報軍方潛水查看，清點發現數量高達13顆。
軍方人員分析，每顆炸彈長1公尺到1.5公尺間，估計含裝200到250公斤炸藥，13顆合計約3000公斤，經過勘查計算後，決定裝置1300公斤炸藥引爆。
未爆彈所在地海水深10到12公尺，炸藥點燃引爆13顆未爆彈，因為威力強大，因此從海底激起的波浪，還能衝出水面約50公尺。有軍方人員說，這是他服役期間遇過的最大爆破案件。
引爆威力雖強大，但未造成人員受傷或民宅受損。有人擔心海中生態和地形會受破壞，還有人戲稱會不會有很多魚「浮上來」，但海面趨於平靜後，並未出現異狀。
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