五股知名補習班爆不當管教 要國小男童「跪著出教室」

新北市五股區某知名語文補習班遭民眾爆料不當管教，一名國小男童因將未吃完的蔥油餅放在桌上，竟引起補習班負責人震怒，要求他跪著出教室；教育局派員稽查後發現，負責人確有損害兒童及少年權益行為，且未依規定24小時內通報，將開罰5萬元，後續社會局也將介入調查，可依「兒童及少年福利與權益保障法」開罰6萬至60萬元。

據了解，當時是下課時間，男童正在教室吃蔥油餅，途中被老師叫了出去，此時正好補習班負責人走了進來，看到桌上擺著沒吃完的蔥油餅相當生氣，先是將蔥油餅丟在地上，男童進來後，又叫他跪著出去。

教育局指出，昨日接獲民眾陳情後，今日立即至該班稽查，確認負責人確實有請學生跪著出教室一事，將對於補習班知悉負責人有損害兒童及少年權益之行為，卻未依規定於24小時內通報，依補習及進修教育法裁罰5萬元。

此外，因補習班聘任人員前須依規定報請教育局核准，現場也查獲6名教職員工未報經核准，再依補習及進修教育法裁罰5萬元，並限期改善。

教育局表示，不當管教部分將由社會局裁處，若確有違反兒童及少年福利與權益保障法情事，將召開不適任人員認定委員會，認定解聘僱期間，並登錄全國不適任人員專區，不得擔任補習班教職員工；社會局表示，此案依「兒童及少年福利與權益保障法」第49條可開罰6萬至60萬元，待教育局將調查資料送達後，會請當事人陳述意見，並視情況進行行政裁處。