影／全台首起三倍券詐騙案 新北刑大與刑事局聯手逮3人

新北市三峽警分局北大派出所今年7月19日獲報全台首宗3倍券詐騙案，21歲林姓男子在臉書社團看到有人以1份2500元價格販賣3倍券，便聯繫賣家打算購買4份，不料匯款1萬元後，賣家竟將他封鎖，目前警方已經展開調查。

據了解，林男為臉書中三倍券交易社團成員，日前看到一名賣家以2500元價格兜售一份3000元的3倍劵，以為撿到便宜，立刻下單四份，沒想到匯款一萬元後，過了幾天都沒收到3倍劵，聯絡對方後，竟發現自己被封鎖，驚覺遇到詐騙，趕緊到住家附近派出所報案。

新北市刑大科偵隊成立專案小組並與刑事局偵九大隊聯手全力偵辦，經查詐騙集團以「假網拍手法」，在臉書「Marketplace」平台打8折便宜兜售「振興三倍券」誘騙被害人上當，待被害人上鉤轉帳匯款後，詐騙集團旋即「已讀不回」並封鎖帳號，被害人才驚覺受騙上當。

警方調查，詐騙集團利用人頭電話卡虛設臉書帳號、虛擬銀行帳戶及「icash Pay」帳戶，用以上網行騙，再將「icash Pay」內的不法所得購買遊戲點數、香菸，進而轉售套現。

全案經警方調閱網路軌跡，分析虛擬帳號金流，循線勾勒出詐騙集團犯罪手法及分工模式，報請新北地檢署檢察官指揮偵辦，昨天持拘票、搜索票分別在板橋、桃園等地查獲吳姓男子（28歲）、許姓男子（25歲）、張姓男子（20歲）等3人，查扣犯案手機、硬碟、申辦合約書等證物，初步清查被害人共有3人，損失金額約1萬6000元，警方將持續擴大偵辦，追查是否還有其他受害人。