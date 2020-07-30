心太軟 男網友同情外籍女網友想援助險被騙

台南市黃姓市民透過網路認識自稱菲律賓籍外國女子，兩人往來通訊一周後，女方表示生活上有困難，希望黃匯款幫助她，黃昨天前往北區銀行要匯錢，經銀行行員驚覺有異，報警及時勸阻。

「親愛的，你可以幫幫我嗎?」60歲黃姓男子透過網路認識一名自稱菲律賓女子，雙方約聊了一個禮拜後，外籍女子表示生活上突遇困難，希望黃男協助匯1300 美元給她，黃表示目前手邊僅能匯款新台幣8,000元。

黃昨天上午11點多，前住北區銀行準備匯款，銀行行員察覺有異，經通報台南市警五分局開元所警員李韋儀、汪志鴻前往了解協助，成功攔阻險遭詐騙款項。