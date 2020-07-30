心太軟 男網友同情外籍女網友想援助險被騙
台南市黃姓市民透過網路認識自稱菲律賓籍外國女子，兩人往來通訊一周後，女方表示生活上有困難，希望黃匯款幫助她，黃昨天前往北區銀行要匯錢，經銀行行員驚覺有異，報警及時勸阻。
「親愛的，你可以幫幫我嗎?」60歲黃姓男子透過網路認識一名自稱菲律賓女子，雙方約聊了一個禮拜後，外籍女子表示生活上突遇困難，希望黃男協助匯1300 美元給她，黃表示目前手邊僅能匯款新台幣8,000元。
黃昨天上午11點多，前住北區銀行準備匯款，銀行行員察覺有異，經通報台南市警五分局開元所警員李韋儀、汪志鴻前往了解協助，成功攔阻險遭詐騙款項。
警方說，網路交友詐騙很多，事實上假美女根本不會露面。網路交友無法判斷對方身分真偽，民眾要提高警覺，切勿透露個資給對方，更不要聽信任何理由買點數，若發現可疑，可撥打165反詐騙專線查證或是110報案，以防被害，得不償失。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言