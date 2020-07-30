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影／國光、大都會2客運公車基隆追撞 2乘客受傷送醫
基隆市安樂區麥金路64號對面，今天上午10點多發生國光、大都會2客運公司公車追撞事故，幸好當時乘客不多，車上有 2名乘客受輕傷送醫，都無大礙。目擊者說，聽到「碰」好大一聲，肇事責任由警方調查釐清。
交通隊指出，2客運公車追撞事故發生在今天上午10時，黃姓男子駕駛駕駛國光客運，自後方追撞前方由陳姓男子駕駛的大都會客運，撞擊力道猛烈，國光的前擋風玻璃及前門都碎裂，車上3名乘客被突如其來的撞擊嚇了一跳，大都會客軍後側被撞損嚴重，整個後車殼都裂開。
警方初步調查，2車都由麥金路往八堵方向行駛，大都會客運正停在路邊靠站要載客，國光客運駕駛疑未注意車前狀況，角度未抓準撞擊大都會客運左後方肇事。
警方對2名駕駛酒測都無酒精反應，現場已採證調查，國光客運車上3名乘客，2名婦人輕傷，送醫無大礙。一名受輕傷婦人說，當時她在國光車上，突然撞上前方停路邊的公車，車上有3人，都嚇了一大跳，有去撞到受傷。
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